На ВТБ Арену можно будет пройти по лицевой биометрии

Фото: ВТБ

Вскоре любители спортивных состязаний смогут попасть на мероприятия ВТБ Арены с помощью биометрической системы, разработанной дочерней компанией «Ростелекома» — АО «РТ Лабс». Технология позволяет повысить уровень безопасности, сократить время прохода через турникеты до 1–2 секунд и обеспечивает более 99,99% точности распознавания лиц.

Тестирование новой системы началось на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» в декабре минувшего года и прошло очень успешно.

Так, участникам фокус-группы предлагалось подойти к турникету, где установлен биометрический терминал, и посмотреть в камеру. В это время система идентифицировала их по лицу и передавала сигнал в СКУД (систему контроля и управления доступом на объекты), которая самостоятельно принимала решение о проходе посетителей на стадион. Вся процедура занимала не более двух секунд.

- Использование биометрических технологий для пропуска болельщиков на спортивные мероприятия позволит значительно сократить время прохода на стадион, а следовательно, решить проблему очередей на входе, что особенно важно в период пандемии. БиоСКУД также позволит оптимизировать работу стадиона при проведении массовых мероприятий и повысить безопасность объекта, ограничивая доступ потенциально опасных посетителей. Уверены, внедрение данной технологии принесет ощутимую пользу как самим болельщикам, так и организаторам мероприятий», — рассказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Отметим также, что система распознавания лиц прошла тестирование в различных ситуациях. Например, если участник фокус-группы с билетом находился в «черном списке», куда попадают болельщики, совершившие различные правонарушения, то система не пропускала его. Если в кадре камеры биометрического терминала возникали несколько лиц, то система идентифицировала и пропускала только того человека, который стоял ближе к камере. В случае, когда билет посетителя был на другую дату, система идентифицировала это и давала соответствующую подсказку на табло, а турникет не открывался. Кроме того, тестирование проводилось на людях в масках, чтобы проверить работу БиоСКУД в условиях пандемии – на точность идентификации это не повлияло.

- Совместно с «Ростелекомом» мы разрабатываем еще несколько проектов с использованием Единой биометрической системы. Это идентификация клиентов по лицу в офисе банка, использование лицевой биометрии для подтверждения денежных операций, тестирование биоэквайринга в магазинах. Сейчас проект масштабируется на спортивные объекты. Первая проверка доступа болельщиков на ВТБ Арену с помощью биометрии прошла успешно: система справилась с задачами во всех случаях. Это позволит обеспечить безопасный и быстрый доступ на спортивные мероприятия одного из центральных стадионов Москвы. Теперь вам не придется брать с собой билет — его заменит ваше лицо, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.