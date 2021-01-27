Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 28 января 2021 отключат свет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 января 2021: где и когда. В четверг в городе запланированы плановые отключения электроэнергии. Речь идет о части домов и офисов, расположенных в центре донской столицы, а также на Западном и в Чкаловском микрорайонах.

Как рассказали энергетики, все это время там будут вестись ремонтные работы, а цель таких отключений - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

С 09:00 до 17:00:

- ул. Мурлычева 53-69, 46-64; ул. Налбандяна 69-79, 60-70; ул. 14-я линия 9-27, 18-34; ул. 12-я линия 33-49, 38-56; ул. 10-я линия 37-83, 40-88; ул. 8-я линия 55-77, 56-80; ул. Ченцова 82-88.

- просп. Коммунистический 35/3, 37/2.

- ул. Черепахина, 93-111; 2-й переулок 21-27, 20-24; пер. Скрыпника 27-41, 28-32; ул. Н. Ополчения 31-79, 28-112; пер. Приволжский 28-40, 11-15; 1-й переулок 39-45, 42-48.

С 09:00 до 16:00:

- ул. Орская 14, 14/4, 14 А; ул. Вятская 91

С 10:00 до 12:00:

ул. Кочубея 13, 12-50; ул. Портовая 162-168, 172-174.

С 13:00 до 16:00:

- ул. Интернациональная 33-41, 42-48; ул. Кочубея 3, 2-10; ул. Портовая 170, 170 А, 176-180,183-185, 221; ул. Черкесская 1-23, 2-20; пер. Шефский спуск 2.

*По данным Донэнерго.

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