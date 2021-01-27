На Ростов идут дожди: какая погода ждет жителей города

Ростовчане не унывают от плохой погоды. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже с завтрашнего дня в Ростове-на-Дону ухудшится и без того ненастная погода. Январь продолжает удивлять жителей мегаполиса. Если в самом начале года ударили сильнейшие морозы, то к концу месяца наступила оттепель. Сейчас температура в городе не падает ниже нуля. Однако, по данным местных синоптиков, с завтрашнего дня Ростов накроют дождевые тучи, подует сильный ветер.

Завтра, 28 января, осадки ожидаются в обеденное время. Влажность воздуха подскочит до 90 процентов. Моросить будет и в вечерние часы. Значительно похолодает как только спрячется солнце. Столбики термометров покажут 3 градуса тепла, но по ощущениям будет морозно.

В пятницу, 29 января, температура не изменится, весь день ожидается пасмурная погода. В первый выходной день, 30 января, город снова накроют дожди.

Стоит отметить, что резкие перепады температур могут негативно сказаться на здоровье жителей донской столицы. У многих в такие периоды возникают проблемы с сердцем и давлением. Опытный врач рассказала, как безболезненно пережить температурные "качели".

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