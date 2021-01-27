Гарантийный фонд Ростовской области помог предприятию в капитальном ремонте моста

Ремонт моста через р. Курлак. Фото: «ПМСУ 61»

НКО «Гарантийный фонд РО» внес немалую лепту в серьезный проект – реконструкцию моста через реку Икорец. Отметим, что путепровод располагается в Воронежской области.

Ремонтные работы на объекте проводила компания ООО «Проектно-монтажное строительное управление 61» («ПМСУ 61» – прим. ред.). Это предприятие занимается строительством и реконструкцией мостов и тоннелей, объектов дорожной инфраструктуры на территории России уже 8 лет. Компания зарекомендовала себя надежным подрядчиком, добросовестно выполняющим свои обязательства, что и позволяет ей заключать государственные и муниципальные контракты.

Выполнение очередного государственного контракта по капитальному ремонту моста через реку Икорец потребовало финансовых вложений. Тогда кредитные средства подрядчику предоставил банк, а Гарантийный фонд Ростовской области выступил поручителем, покрыв недостающее обеспечение.

Ремонт моста через р. Харасея. Фото: «ПМСУ 61»

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО», сообщил, что ПМСУ 61 обращается в фонд уже в четвертый раз.

- Собственник бизнеса и генеральный директор компании Юрий Криволапов - настоящий хозяйственник. Он вкладывает большую часть получаемой чистой прибыли в развитие бизнеса, тем самым увеличивая собственные оборотные средства и приобретая основные фонды. Компания динамично развивается, расширяет клиентскую базу. Обязательства по предыдущим договорам выполнило в срок и в полном объеме. Поэтому у членов комиссии, рассматривавшей заявку, не возникло сомнений, когда принималось положительное решение о предоставлении поручительства в размере 42,86%. Сделку провели по продукту «Поручительство Экспресс», который предусматривает упрощенный пакет документов и оперативные сроки рассмотрения, - прокомментировал Роман Соин.

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