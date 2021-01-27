Радио "КП": что нужно знать о вакцинировании от COVID-19

Слушайте сегодня в 17:03 в эфире Радио "Комсомольская правда" (89, 8 FM). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня мнения разделились: кто-то записывается на прививку и ведет в соцсетях дневник наблюдений за своим состоянием, кто-то воинственно против вакцинирования. Все это потому, что людям не хватает информации, уверены специалисты. Восполним этот пробел. Хватит ли вакцины? Как она работает? Какие ощущения мы можем испытывать сразу после прививки? Кому прививка от коронавируса противопоказана? Станет ли вакцинирование от COVID-19 ежегодным, как записаться на вакцинацию и что взять с собой? На эти и другие вопросы ответит главный инфекционист регионального минздрава Светлана Водяницкая. Слушайте сегодня в 17:03 в эфире Радио "Комсомольская правда" (89, 8 FM).

Подкаст доступен для прослушивания на сайте radiokp.ru.

АЛЛО!

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