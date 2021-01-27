Ростов сковали колоссальные пробки: как объехать заторы

По пути ростовчане потеряют время в пробках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо сейчас Ростов-на-Дону стал в огромных пробках. Интерактивные карты оценивают заторы в 7 баллов из 10. Город выкрасился на картах в красные тона, тысячи водителей "толкаются" на наиболее загруженных улицах донской столицы.

На данный момент огромная пробка наблюдается на проспектах Ворошиловском и Нагибина. Типичную вечернюю ситуацию осложняет авария, которая произошла прямо на кольце площади Гагарина. Из-за нее затор начинается на улице Лермонтовской, а заканчивается только на подъездах к площади Ленина.

Подобная обстановка и на параллельном проспекте - Буденовском. Начиная от Комсомольской площади пробка охватила всю улицу Стадионную. Сотни автомобилистов двигаются со скоростью в 3 км/час.

Наиболее сложная ситуация на магистральной улице Нансена. Там водители теряют время на спуске на Нагибина, а также на спуске в сторону Змиевской балки. Активные жители пишут в сетях, что там образовалась колоссальная пробка, которая, скорее всего, не рассосется в течение нескольких часов. То же самое и на другой стороне - на улице Доватора.

В бардовые оттенки также выкрасилась Вавилова, 56-ой Армии, проспект Королева. Удивительно, но сегодня свободно можно проехать на Стачки и Шолохова.

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