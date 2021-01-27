Жителей сел в Калмыкии будут прививать от коронавируса со скорой помощи

В республике стартовала массовая вакцинация. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калмыкии жители удаленных сел смогут пройти вакцинацию, не выезжая в Элисту или районные поликлиники.

К селянам будут ездить мобильные бригады на переоборудованных машинах скорой помощи, сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. В машинах установили специальные холодильники, позволяющие сохранять вакцину. У вакцин против коронавируса есть особые требования к температурному режиму. Ампула вакцины «Спутник V» может находиться при комнатной температуре ограниченное время. А после того, как ампула открыта, препарат необходимо использовать не позже, чем через несколько минут, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.

В республике как и в других регионах началась массовая вакцинация. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, прививки сделали примерно тысяча жителей – пока что это в основном медицинские работники. Главный санврач республики заявлял ранее, что до апреля в Калмыкии рассчитывают привить около 12 тысяч человек.

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