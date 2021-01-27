Тренером ростовского СКА стал бывший форвард ЦСКА

Новый тренер появился у ростовского СКА. Фото: ФК "СКА"
В ростовском футбольном клубе СКА произошла замена главного тренера.
Этот пост занял Денис Попов. Он пришел на замену Владимиру Усину. Попов присоединился к тренерскому штабу армейцев из Ростова в январе прошлого года.
- До этого работал в майкопской «Дружбе» и минском «Динамо», - сообщается на официальном сайте ростовского клуба.
Ранее Денис Попов был игроком ЦСКА. В составе этой команды он дважды стал обладателем Кубка страны. Кроме того, имеет титул чемпиона России.
Сейчас СКА занимает пятое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ. На счету у ростовских армейцев 31 очко, такое количество было набрано по результатам 15 сыгранных матчей.
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