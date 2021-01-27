"Лучше создать иммунитет, чем бороться в реанимации", главный инфекционист донского минздрава о прививках

В эфире радио "КП" обсудили особенности вакцинации от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В эфире радио «КП» поговорили сегодня об особенностях вакцинации от коронавируса, ощущениях после прививки и мифах вокруг вакцины с кандидатом медицинских наук, главным инфекционистом регионального министерства здравоохранения Светланой Водяницкой в программе "Гость в студии".

Светлана Юрьевна призналась, что это ее первое интервью, тем приятнее, что дала она его именно нашей радиостанции. Главный инфекционист рассказала, что сегодня кабинетов для вакцинации по области создано 83, при необходимости их количество будет увеличено, в том числе, и за счет, так называемых передвижных пунктов вакцинации. Главным аргументом в пользу вакцинирования Светлана Водяницкая назвала выработку коллективного иммунитета у граждан страны и добавила, что лучше создать иммунитет искусственным путем (т.е. вакцинировавшись), чем бороться с вирусом в реанимации. Осложнения бывают очень тяжелыми. Врач также рассказала об ощущениях после прививки, о том, как записаться на вакцинирование, что нужно взять с собой и назвала основные противопоказания к вакцинированию.

Подробности слушайте на сайте radiokp.ru.

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