В обстоятельствах гибели семейной пары в Ростовской области разбираются следователи

В Волгодонске расследуют обстоятельства гибели семейной пары Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области в частном доме обнаружили тела двух супругов.

Следователи города Волгодонска после поступления сообщения о гибели мужчины и женщины сразу начали проверку по факту произошедшего. В ходе нее удалось выяснить, что трупы принадлежат 57-летнему мужчине и 38-летней женщине. Следов насильственной смерти на них не обнаружено. Но установлено, что семья пользовалась газовым обогревателем и стоял он именно в той комнате, где были обнаружены тела, кроме того, там отсутствовала вентиляция.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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