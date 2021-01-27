Донская бизнесвумен скрыла более 83 миллионов рублей

В Ростовской области осудят местную бизнеследи Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области закончилось расследование дела в отношении генерального директора коммерческой фирмы, торгующей зерном.

Следствию удалось выяснить, что у компании была солидные долги по уплате различных налогов. Погашать их бизнеследи явно не собиралась и продолжала свою коммерческую деятельность, но уже от имени другого юридического лица, но клиенты остались все теми же. Таким образом, ей удалось сокрыть более 83 миллионов рублей.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств организации от уплаты недоимки по налогам". Оно сразу было передано в отдел рассмотрения особо важных дел, а именно тех, что касаются государственной власти в экономической сфере.

- При предварительном расследовании в бюджет уплатили имевшуюся у организации недоимку. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Уголовное дело будет направлено в суд.

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