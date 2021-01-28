Власти опровергли слухи о предстоящем дефиците продуктов

В Ростове не ожидается дефицита продуктов. Фото: администрация Ростова

В городской администрации заверили, что никакого дефицита продуктов не предвидится.

На днях многие СМИ и соцсети стали пестреть заявлениями о том, что в донской столице грядет острая нехватка продуктов питания. Местные жители сделали такие прогнозы из-за перекрытия моста на улице Малиновского, так как именно через него шло большинство большегрузов, которые провозили продовольствие.

- Дефицита продовольствия в Ростове или отдельных его частях нет. Все магазины работают в штатном режиме, - прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.

Власти и бизнесмены уже начали искать решение проблем промышленных и торговых предприятий, связанных с закрытием моста. Оно должно озвучено до конца января.

Было также проверено наличие продовольственных товаров на полках магазинов. Благодаря этому мониторингу стало известно, что Дефицита основных продуктов питания ни в одной крупной сети, ни в одном микрорайоне города нет. Об этом сообщил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

В мэрии дополнительно сослались на информацию крупных торговых сетей, их владельцы также уверяют, что никакой острой нехватки продуктов питания не предвидится.

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