Ростовским гандболисткам удалось обыграть "Ладу" в домашнем матче

Ростовчанки-гандболистки обыграли тольяттинскую "Ладу". Фото: ГК "Ростов-Дон"

В донской столице городская гандбольная команда "Ростов-Дон" обыграла тольяттинскую "Ладу".

Игра состоялась в среду, 27 января, во Дворце спорта в рамках Суперлиги Париматч 20/21. Ростовчанки победили со счетом 28:24.

В начале игры обе команды обменялись неудачными атаками. Стоит отметить, что счет был открыт все-таки игроками "Лады". Гол забила Никитина с задней линии. Ростовчанки с огромным трудом но вели в счете в течение первых десяти минут, а потом стали отставать и ушли в минус три очка, к тому же Борщенко еще не смогла забить два пенальти. Но на пользу команде пошел взятый тренером тайм-аут. На перерыв команды ушли со счетом 13:11.

Во втором тайме ростовчанки стремительно рвались вперед и забивали мяч за мячом. Таким образом, разрыв между командами увеличился до семи очков. А затем матерых гандболисток на поле сменила молодежь и отставание "Лады" сократилось до трех очков. Но последним, забитым под сирену, голом Смирнова все-таки увеличила преимущество.

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