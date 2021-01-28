Отключения света в Ростове-на-Дону 29 — 30 января 2021: где и когда

Электричество отключат из-за работ на оборудовании для исключения аварийных ситуаций. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 29 — 30 января 2021: рассказываем, где и когда. Сотни жителей останутся без электричества в последние дни месяца. Причина — работы на оборудовании для исключения аварийных ситуаций.

29 января

9.00 — 17.00

ул. В. Нольная 8-14, 7-15; ул. Майская 63; ул. Каяни 5-7; ул. М. Горького 75/78; пер. Халтуринский 85

9.00 — 16.00

просп. Коммунистический 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 40/2; ул. 3-я Ноябрьская 1-21, 2-28; ул. Курская 4

9.00 — 15.00

11-я улица 33-43, 66-74; пер. Доломановский 93-101, 96-104; ул. Текучёва 162-182, 97-107; ул. Н. Ополчения 139-151, 188-202

10.00 — 12.00

пер. Бойцовский 28-40, 23А; ул. Матросова 3-47, 2-54; ул. Минаева 9-21; ул. Портовая 245-315; пер. Рабфаковский 3-11, 6-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-11, 2-12; пер. Чичеринский 1-13, 2-18

13.00 — 16.00

ул. Авиационная 27-31; ул. Выборгская 19-49, 20-66; пер. Глазунова 1-19, 2-26; ул. Запорожская 1-59, 1 А, 2-42; ул. Калинина 69-75, 86-90; пер. Короткий 1-15, 2-12; ул. Крайняя 2-26, 5; ул. Красносельская 2-16, 7; ул. Мадояна 75-81, 81А, 81Д, 81 Е, 81И; ул. Малаховская 1-19, 2-18; ул. Разина 19-31, 74-94; пер. Таймырский 1-17, 2-10; ул. Толмачева 1Б, 2-10; пер. Толмачева Тупик 1-9

10.00 — 14.00

просп. Космонавтов 1/26

30 января

9.00 — 17.00

пер. Энергетиков 6,8; пл. Театральная 11; ул. Варфоломеева 378; ул. Варфоломеева 313-327, 354-372; просп. Театральный 95-107; ул. Черепахина 328-344; ул. Текучева 336-344; ул. Катаева 405-419, 360-370; пер. Нахичеванский 73, 77-81, 84-104.

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