Сильный ветер прогнозируют в Ростове-на-Дону

В Ростове ожидается порывистый ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице спасатели сделали экстренное предупреждение. Как рассказали в пресс-службе ГО и ЧС Ростова-на-Дону, синоптики прогнозируют в ближайшие дни - 29 и 30 января - сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Из-за непогоды могут возникнуть перехлесты проводов, обрывы линий электропередач. Могут падать деревья, рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции.

Специалисты попросили ростовчан держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. А при скачках напряжения в электросети отключать все электроприборы.

Также не стоит подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли, сорванные ветром.

Следует также максимально ограничить пребывание детей на улице.

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