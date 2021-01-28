В Ростовской области автомобилист сбил женщину рядом с пешеходным переходом

Сотрудники ДПС выясняют детали происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, произошла серьезная авария. ЧП случилось накануне вечером, 27 января.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, на улице Чехова водитель автомобиля «Лада», по предварительный данным, не заметил 61-летнюю женщину. Как отметили в ведомстве, она переходила дорогу в неустановленном месте, рядом с «зеброй».

По всей видимости, в сумерках мужчина не увидел дончанку и сбил нее. Пенсионерка получила травмы. На скорой помощи ее отвезли в больницу.

По данному факту проводится проверка.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, что на трассе в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

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Следственный комитет тем временем изучает обстоятельства инцидента (подробнее)

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