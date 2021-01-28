«Хочется нежных цветов»: «Мисс Россия» рассказала о зимних желаниях

Татьяна Котова похвасталась идеальным маникюром. Фото: официальный аккаунт Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2006», экс-солистка группы «ВИА Гра», певица и модель Татьяна Котова активно ведет блог в «Инстаграме». В нем девушка рассказывает о себе, своих увлечениях и достижениях.

Накануне модель опубликовала пост, в котором рассказала о вкусовых пристрастиях в холодное время года.

- Зимой хочется нежных цветов в маникюре. Светлых оттенков и белых узоров. А вот весной и летом нужно поярче, - поделилась с фолловерами певица.

Также девушка опубликовала и фото маникюра, который считает идеальным. Изящную руку Татьяна Котова сфотографировала на фоне букета пионов.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, что внешность модели "Плейбоя" Лизу Кей раньше постоянно критиковали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Любите себя": Модель «Плейбоя» из Ростова рассказала, с какой критикой ей пришлось столкнуться на пути к славе

Лизе Кей говорили, что у нее короткие ноги и толстые колени (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.