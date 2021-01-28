Видео спасения дворняги, которую пытались вытащить из воды две собаки, показали очевидцы

На Дону спасли собаку, провалившуюся в полынью Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области спасатели сняли на видео, как две дворняги вытаскивают из полыньи третью. На кадрах отчетливо видно, как собаки вцепились зубами в уходящего под воду пса, и пытаются вытащить того на поверхность.

Инцидент произошел утром, 28 января, в станице Вешенской. Ситуацию на реке Дон в бинокль со своего поста рассмотрели спасатели на воде. Увидев, что происходит, мужчины бросились на помощь дворнягам.

С помощью багра они вытащили из проруби собаку, и та, довольная, побежала по своим делам вместе с товарками.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, что студент спас школьника, провалившегося в прорубь. Видео, на котором парнишка с середины деревенского пруда пытается вытащить из воды школьника, разлетелось по Интернету. Смотреть на спецоперацию, которая длиться всего лишь несколько минут, можно только затаив дыхание.

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