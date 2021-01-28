Специальный коронавирусный госпиталь начнет работу в Новошахтинске

Госпиталь рассчитан на 100 коек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новошахтинске (Ростовская область) с февраля начнет работу ковидный моногоспиталь. Сейчас областной минздрав закупает оборудование для медучреждения.

Госпиталь будет рассчитан на 100 пациентов – в том числе, и на тех, кто находится в тяжелом состоянии. Губернатор области Василий Голубев подписал документы о дополнительном финансировании больницы. Местный минздрав на 52 миллиона рублей закупит увлажнители кислорода, аппараты вентиляции легких и другое оборудование для реанимационного отделения, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В регионе также готовы открыть специальную коронавирусную больницу в областном госпитале ветеранов, уточняет издание «Городской репортер». Госпиталь находится в Ростове, на его базе может быть развернуто отделение на 150 коек.

В правительстве заявляют, что в итоге количество мест для больных ковидом в регионе в случае необходимости может увеличиться до почти 3,7 тысячи.

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