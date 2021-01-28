Минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области на 11 процентов

Тем не менее, набор самых необходимых продуктов в Ростовской области - один из самых дешевых в ЮФО. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минимальный набор продуктов за год подорожал в Ростовской области. Об этом сообщили в Ростовстате.

В ведомстве сравнили данные за декабрь 2019 и 2020 года. За это время стоимость минимальной потребительской корзины увеличилась на 11,3%. В декабре прошлого года было зафиксировано подорожание и по сравнению с предыдущим месяцем — 3,3%.

Средняя стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области составила 4170 рублей. Среди регионов Южного федерального округа это одна из самых низких цен. Дешевле набор продуктов обойдется только в Волгоградской области — 3930 рублей.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала, что в области подорожали яйца. Средняя стоимость этого продукта в декабре выросла на 21,7%. В этом месяце лоток яиц можно было купить почти за 80 рублей.

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