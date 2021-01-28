«Мисс Россия» призналась, что ассоциирует себя с тигрицей

Взгляд Виктории поклонники сравнили с кошачьим. Фото: официальная страница Виктории в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2003», модель, мама очаровательного сынишки и жена новоиспеченного чиновника из Коми Виктория Лопырева активно ведет свой блог в «Инстаграме». В нем девушка подробно описывает свою жизнь и взгляды на мир.

А накануне Виктория Лопырева опубликовала необычный пост, в котором сравнила себя с тигрицей. Она проиллюстрировала его своим портретом.

На снимке у Виктории дерзкий, как у хищницы, взгляд. Поклонники пришли в восторг от этой фотографии. Некоторые даже сравнили Викторию с персонажем произведений Льюиса Кэрролла - Чеширским котом.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что Татьяна Котова, также являющаяся «Мисс Россией», рассказала о своих пристрастиях в маникюре. По словам девушки, зимой ей нравятся нежные лаки на ногтях. А вот летом, наоборот, Татьяна предпочитает более яркие тона.

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