Поверил незнакомцу и потерял большие деньги: на Дону разыскивают афериста

Полиция разыскивает телефонного афериста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге в отдел полиции обратился местный житель, считавший, что стал жертвой мошенника.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон позвонил незнакомец. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка.

Далее лже-банкир заявил собеседнику, что с его банковским счетом происходят подозрительные операции. А чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий. Мужчина пошел на поводу у лже-сотрудника и продиктовал все свои данные. После этого ему начали приходить уведомления о списании денег с карты. Всего доверчивый таганрожец потерял 100 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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