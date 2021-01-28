Ростовская область заняла первое место по урожаю зерна в России

На Дону подвели итоги работы донского министерства сельского хозяйства и продовольствия за минувший год. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В донской столице 28 января состоялось совещание, во время которого подвели итоги работы донского министерства сельского хозяйства и продовольствия за минувший год и обсудили задачи на 2021.

Ушедший год выдался для региона непростым не только из-за пандемии, но и из-за природной стихии, связанной с длительным отсутствием осадков. Однако, несмотря на это, наша область впервые заняла первое место в стране по производству зерновых культур.

- Так, в прошлом году нашими аграриями собрано 12 млн 625 тысяч тонн, что более чем на 357 тысяч тонн больше, чем в соседнем крае и на 3 процента больше нашего урожая 2019 года, - заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Также хорошие результаты были достигнуты и в других отраслях донского агропромышленного комплекса. Например, выросло производство молока. В пищевой и перерабатывающей промышленности увеличено производство сыров и сырных продуктов, сливочного масла, творога и растительного масла нерафинированного.

- Хочу подчеркнуть, что Ростовская область на первом месте в стране также и по объемам экспорта продукции АПК. За 2020 год, по предварительным данным, он составил почти 5,9 млрд долларов США, что почти на 30 поцентов больше, чем в прошлом году, - отметил Виктор Гончаров.

Также на мероприятии обсудили дальнейшее развитие отрасли сельского хозяйства.

Среди основных задач – вопросы сохранения плодородия и сбалансированности использования водных ресурсов, реализация нацпроектов, полное восстановления отрасли птицеводства, увеличение объемов переработки и стабилизация цен на социально значимые продукты питания.