В Ростовской области с помощью хитрого оборудования угнали иномарку за шесть миллионов рублей

В Ростовской области задержал автоугонщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Аксайского района обратился сотрудник коммерческой фирмы. Мужчина рассказал, что на днях вечером припарковал автомобиль «Тайота Ленд Крузер» стоимостью шесть миллионов рублей около дома, а утром иномарки и след простыл.

Как оказалось, чтобы угнать машину, злоумышленник воспользовался специальным оборудованием, предназначенным для вскрытия замков и запуска двигателя.

Когда следователи установили подозреваемого и пришли к нему с обыском, в квартире обнаружили устройства подавления GSM- и GPS-сигналов, металлические пластины для изготовления регистрационных знаков, радиостанции, а также устройство для запуска двигателей иномарок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

43-летнего мужчину сразу же задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой». Сейчас дончанин под арестом. Если суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.

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