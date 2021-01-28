В Ростовской области отменили несколько коронавирусных ограничений

Постановление об отмене ограничений подписал губернатор Ростовской области. ФОТО: пресс-служба правительства РО.

В Ростовской области местное правительство внесло коррективы в законодательство о коронавирусных ограничениях.

Изменения касаются, в том числе, работы кафе, столовых и ресторанов. Теперь заведения могут работать с семи утра до полуночи, а не до десяти вечера как раньше. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кроме того, снят запрет на работу касс театров и музеев. Культурные учреждения, впрочем, обязаны работать только с соблюдением санитарных требований.

Еще одно важное изменение: своим постановлением губернатор отменил действовавший несколько месяцев запрет на отключение коммунальных услуг жильцам, имеющим задолженности. Запрет власти объясняли тем, что многие из жителей региона из-за ограничений и пандемии оказались в сложной финансовой ситуации и не были способны оплачивать «коммуналку».

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.