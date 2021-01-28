"Он не просто уроженец Дона, а легенда войны": в Ростове появится памятник Цезарю Куникову

Цезарь Куников погиб в день освобождения донской столицы. Фото: соц. сети, группа "Миус-Фронт".

В Ростове-на-Дону анонсировали знаковое для исторической памяти событие - установку памятника герою Великой Отечественной войны Цезарю Куникову. Имя офицера уже носит одна из улиц донской столицы. Общественники и активисты давно хотели поставить изваяние в честь прославленного уроженца нашей области. Как сообщили в поисковом объединении "Миус-Фронт", это может произойти в ближайший День освобождения Ростова, 14 февраля.

Добровольцы пояснили, что автором и создателем монумента стал донской скульптор Сергей Олешня.

- Памятник получился очень интересный, - делятся впечатлением волонтеры. - Можно заметить задумчивость во взгляде офицера. Присутствует морская, лихая небрежность в закинутом на плече ППШ. Есть и форма, сидящая как литая. Цезарь Куников не просто уроженец Дона, а легенда Великой Отечественной войны.

В социальных сетях общественники уточнили, что памятник появится вблизи колледжа водного транспорта.

- Если успеем, то откроем его 14 февраля, в День освобождения города и гибели Цезаря Львовича, - добавили в "Миус-Фронте".

Цезарь Куников родился 23 июня 1909 году в Ростове-на-Дону. Его семья - интеллигентные люди с хорошим по тем временам образованием. Отец работал техником на одном из предприятий, сестра будущего военного - театровед, а мать - домохозяйка. В юном возрасте Цезарь пошел по стопам своего отца и стал работать на металлургическом заводе. Сначала устроился учеником лаборанта, затем слесарем, потом токарем.

Когда началась война Куников отправился на фронт добровольцем. Он принимал активное участие в обороне родного города. Зимой 1943 году Цезарь Куниов совершил настоящий подвиг. Он и 300 его солдат высадились на занятом врагом, хорошо укрепленном побережье в районе Новороссийска. Стремительным ударом они выбили немцев из опорного пункта и прочно закрепились на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся ожесточенный бой. Десантники в течение суток отразили 18 атак противника.

Семь дней солдаты под командованием Куникова отбивали яростные атаки фашистов. В один из дней этого жестокого сражения Цезарь Куников был сильно ранен минным осколком. Спустя два дня, 14 февраля от глубоких ран он скончался.

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