Стали известны основные причины разводов в Ростовской области

Одна из частых причин разводов - потеря супружеских чувств. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В донском управлении ЗАГС назвали основные причины разводов. Об этом говорится в докладе об итогах работы ведомства в 2020 году.

Желающим расторгнуть брак предлагали указать причины в анонимной анкете. Выяснилось, что чаще всего люди разводятся после пяти лет совместной жизни. Обычно это молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет.

Одна из основных причин разводов — утрата супружеских чувств. Люди также часто разводились из-за финансовых проблем и «несовпадения жизненных интересов». Большинство опрошенных - более 68% - считают, что официальное расставание стало продуманным решением.

Тем временем в Ростовской области в 2020 году зарегистрировали рекордную за десять лет смертность. В прошлом году скончались 64 277 человек. Кроме того, в донском регионе продолжает снижаться рождаемость.

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