Дорогое "удовольствие": В Ростове за парковку на местах для инвалидов оштрафовали около 100 водителей

28 января в Ростове больше десятка машин отправили на штрафстоянки. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции каждый день получают жалобы на автомобилистов, которые оставляют свои машины в местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому правоохранители вынуждены постоянно проводить рейды, чтобы освободить льготные парковки.

28 января в Ростове-на-Дону полицейские провели очередной такой такой рейд и отправили на штрафстоянки больше десятка машин.

- Всего с начала в года в донской столице привлекли к ответственности 95 водителей, нарушивших правила парковки в местах предназначенных для людей с ограниченными возможностям здоровья, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Правила парковки нарушают и в областных райцентрах. В Ростовской области в январе этого года полицейские привлекли к ответственности 218 водителей.

Отметим, что сумма штрафа за это нарушение приличная - пять тысяч рублей. Плюс, машину эвакуируют на штрафстоянку. Владелец авто, в свою очередь, должен будет оплатить еще и услуги эвакуатора. А это еще – порядка пяти тысяч рублей.

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