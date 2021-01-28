"Похоже, газ закончился": в Ростове в Змиевской балке потух Вечный огонь

Памятник на Змиевской балке. Фото: сайт "Холокост-центр"

Внимательные жители Ростова-на-Дону заметили, что сегодня, 28 января, на территории мемориала в Змиевской балке потух вечный огонь. Видео с "молчащим" вечным огнем снял и выложил в интернет один из побывавших на мемориале ростовчан. Страницы с роликом сразу засыпали негативными комментариями.

Действительно Вечный огонь потому и называется вечным, что должен гореть 365 дней в году. Тем более, что в районе Змиевской балки, где сейчас установлен огромный памятник жертвам фашизма, было убито около 40 тысяч человек. В связи с этим подобные упущения кажутся жителям города неуважением к памяти о войне.

- У России что, газ закончился? - задался вопросом подписчик сообщества.

- Похоже, закончился, - резюмировал один из участников обсуждения.

- Это просто позор! - подхватил другой мужчина.

Вот только на деле ситуация обстоит совсем иначе. Как пояснили в пресс-службе администрации донской столицы, пламя на территории комплекса зажигают далеко не каждый день.

- Включаем по памятным датам, а именно восемь раз в году. Всегда огонь горит только на Фрунзе и Стелле, - отметили в городском управлении культуры.

Накануне, 27 января, его включали в связи с проведением мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Скорее всего, автор ролика видел его вчера, а позже возмутился, когда посчитал, что пламя потушили.

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