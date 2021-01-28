Жидкая грязь на тротуаре моста Малиновского возмутила местных жителей

В Ростове местным жителям устроили компьютерную игру наяву. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице местные жители, которым приходится переходить мост Малиновского пешком рассказали о новом "аттракционе". Они сняли происходящее на видео и опубликовали запись в одном из городских пабликов соцсети.

Тротуарная часть путепровода оказалась залита какой-то жидкой грязью, по которой, чтобы не испачкаться, приходится передвигаться с большим трудом. Теперь на мосту можно почувствовать себя прямо-таки супергероем, перепрыгивая по разложенным в этом месте доскам.

- Новый аттракцион для ростовчан: Почувствуй себя героем компьютерной игры, прыгая по грязи возле моста Малиновского, - написал автор видеозаписи.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего, но мнения горожан разошлись.

«Да во всем городе то же самое», «Везде так-то грязь», Но многие возмутились грязи на пешеходной зоне. «Ну нельзя же так над людьми издеваться», - высказались в сети ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспорта.

Водителям придется объезжать путепровод.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!