В донской столице в 2021 году появятся четыре новых дороги

В донской столице построят четыре новых дороги. Фото: правительство РО

В Ростове-на-Дону по программе "Стимул" появятся четыре новых дороги.

Все они будут местного значения. Оборудуют проезжие части в микрорайонах №5 и №8 жилого района Левенцовский: дороги будут располагаться на улице Еляна (на участке от улицы Ткачева до проспекта Маршала Жукова), улице Жданова (на участке от улицы Еременко до улицы Ткачева), улице Ткачева (на участке от улицы Жданова до проспекта Солженицина), улице Еременко (на участке от проспекта Солженицина до улицы Жданова).

Деньги на строительство будут выделены из федерального бюджета. Планируется потратить почти 431 тысячу рублей.

- Новая инфраструктура решит проблему транспортной доступности жилого района Левенцовского, - сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.

В прошлом году в этом же микрорайоне уже появились две дороги. А в 2019 году по той же программе "Стимул" возвели школу на 1 100 мест в "Красном Аксае".

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Сейчас уже ведутся подготовительные работы.

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