В Ростовской области озвучили стоимость путевки в детский лагерь

Дончане узнали, во сколько им обойдется путевка для ребенка в летний лагерь. Фото: правительство РО

В донском регионе озвучили стоимость путевки в детские оздоровительные и санитарно-оздоровительные детские лагеря.

Сутки для одного ребенка в оздоровительном лагере будут стоить - 1 472,08 рублей, а в санаторном оздоровительном лагере - 1 857,78 рублей. Такие суммы были озвучены на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Требования по профилактике коронавируса будут сохраняться и в 2021 году, поэтому в планах заполнить лагеря лишь наполовину. Продолжительность смен в регионе менять не планируют - в загородных лагерях - 21 день, а в санаторных – 24 дня. Детям обеспечат обязательное соблюдение всех требований санитарно-эпидемического благополучия.

В реестре сейчас 867 лагерей - из них 21 - загородный и санаторный и 846 пришкольных.

- Планируется, что в этом году так же, как и в прошлом, оздоровление детей будет проходить в регионе проживания. Администрациям необходимо принять меры к открытию лагерей к летнему сезону в соответствии с вступившими в силу новыми санитарными правилами по обеспечению организации детского отдыха и по обеспечению питания детей, а также правил пожарной безопасности, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

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