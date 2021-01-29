Ростовчане смогут улететь прямым рейсов в Мурманск с 6 июня

Ростовчане смогут без пересадок улететь в Мурманск Фото: "КП" Архив

Совсем скоро ростовчане смогут без пересадок совершать перелеты в Мурманск. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта "Платов".

Рейсы будет выполнять компания Smartavia. Они первый самолет по направлению к Мурманску вылетит из авиагавани 6 июня.

- В расписании международного аэропорта Платов в летнем сезоне появятся рейсы по новому направлению - в Мурманск. Выполняться полеты будут раз в неделю - по воскресеньям (понедельникам) на самолетах Boeing 737-800, - говорится в тексте сообщения.

По понедельникам самолеты будут вылетать из "Платова", а по воскресеньям - из Мурманска. Рейс будет ранним, вылет будет осуществляться уже в 04:35, и прибытие в Мурманск ожидается к 08:25. В обратном направлении борт будет осуществлять полет в ночное время - вылет назначен на 23:50, прилет в Ростов - в 03:35.

Билеты будут стоить от 4 330 рублей за место для одного взрослого пассажира.

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Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

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