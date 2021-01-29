Генеральная уборка в последний январский день пройдет на ростовских улицах

В Ростове проведут генеральную уборку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти донской столице запланировали провести генеральную уборку в центре города.

Чистка улиц назначена на 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы очистить центральные улицы Ростова от грязи.

- Будут вестись плановые работы по санитарному содержанию, подметание, патрульная уборка, уборка урн, - говорится в тексте сообшения.

Пока неизвестно, сколько для этих работ будет задействовано единиц техники и самих коммунальщиков. Стоит отметить, что по окончании уборки будут обязательно продезинфицированы городские улицы.

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Провести обработку планируется в выходные.

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