Генеральная уборка в последний январский день пройдет на ростовских улицах

В Ростове проведут генеральную уборку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти донской столице запланировали провести генеральную уборку в центре города.
Чистка улиц назначена на 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Мэрия решила, что сейчас самое подходящее время, чтобы очистить центральные улицы Ростова от грязи.
- Будут вестись плановые работы по санитарному содержанию, подметание, патрульная уборка, уборка урн, - говорится в тексте сообшения.
Пока неизвестно, сколько для этих работ будет задействовано единиц техники и самих коммунальщиков. Стоит отметить, что по окончании уборки будут обязательно продезинфицированы городские улицы.
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Провести обработку планируется в выходные.
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