На Дону ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки больше, чем в два раза

Фото: ВТБ.

В прошлом году больше двух тысяч жителей Дона снизили свою платежную нагрузку по ипотеке, оформив рефинансирование в банке ВТБ.

Сумма кредитов со сниженной ставкой насчитывает 3,6 млрд рублей. Это в 2,5 раза превышает показатель за 2019 год как по объему, так и по количеству сделок.

- Мы считаем важным, чтобы ипотека была не только доступной для новых клиентов, но и комфортной в обслуживании для действующих заемщиков, в соответствии со средними ставками на рынке.Поэтому в 2020 году мы уделили особое внимание программам снижения ставки, и они были рекордно востребованы у клиентов, оформлявших ипотеку в прошлые годы, - рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, планируется, что и в 2021 году спрос на рефинансирование сохранится, но будет более умеренным.

- Дальнейшего резкого снижения ставок мы не ожидаем, программа льготной ипотеки, вероятно, будет после 1 июля модифицирована. Кроме того, существенная часть заемщиков уже воспользовалась благоприятной ситуацией и переоформила свои кредиты на новых условиях, - прокомментировал Евгений Дячкин.

Кстати, каждый пятый жилищный кредит ВТБ в регионе приходился на рефинансирование. Доля в общем объеме ипотечных выдач банка в донском крае по сравнению с 2019 годом увеличилась на 70%.

В целом же по стране ВТБ за год снизил ставку для 114 тысяч клиентов на 255 млрд рублей. Это максимальный показатель на банковском рынке.