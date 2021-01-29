Водитель иномарки погиб, врезавшись в грузовик в Ростовской области

Водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Константиновском районе водитель иномарки врезался в грузовик. Авария произошла 29 января около 8 часов на трассе Шахты – Цимлянск.

26-летний водитель автомобиля «Дэу Нэксия» направлялся из Усть-Донецка в Константиновск. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес Отего».

— В ДТП погиб водитель Нэксии, он в автомобиле был один, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что на участке установлен знак «Обгон запрещен». По факту инцидента проводится проверка.

Еще одна авария произошла 28 января на улице Чехова в Таганроге. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не заметил 61-летнюю женщину. Как уточнили в ГИБДД, она переходила дорогу в неустановленном месте, рядом с «зеброй». Пострадавшую добавили в больницу.

Напомним, по данным донского правительства, в 2020 году в области сократилась аварийность на дорогах. Так, если в 2019 году было зарегистрировано 3 065 ДТП, то в 2020 — 2 388. На 4,1% снизилось количество погибших, на 25,5% – раненых.

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