На мосту Сиверса из-за массовой аварии образовался затор

Заторы на мосту образовались в оба направления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром на одном из ключевых мостов в Ростове – мосту в створе улицы Сиверса – произошло массовое столкновение автомобилей. Затор возник в обе стороны движения.

Столкновения произошли из-за погодных условий. Сегодня в Ростове некоторые дороги покрыты гололедом. Все автомобили, попавшие в ДТП, имели механические коробки передач. Три автомобиля столкнулись на полосе по направлению к Ростову. Еще три – по направлению к Батайску, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

На место происшествия выехали инспекторы. Один из автомобилистов сейчас ждет приезда эвакуатора. По информации сервиса «Яндекс.Карты» затор начинается на подъезде к мосту на улице Пойменной.

Тем временем другой важный для города мост – на улице Малиновского – уже закрепил за собой славу источника головной боли для ростовчан. Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала о том, что некий строительный «начальник» запретил проезжать по мосту родителям, везшим ребенка с отсеченным пальцем в больницу.

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