Пьяный пассажир избил таксиста битой и угнал машину в Ростовской области

У мужчины уже была судимость за угон. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В Зимовниковском районе Ростовской области местный житель умудрился за час совершить уголовное преступление и попасть в дорожный инцидент.

28-летний дончанин, как выяснили уже после ДТП полицейские, решил отправиться в Волгодонск и вызывал такси. В дорогу она зачем-то прихватил с собой бейсбольную биту. С подъехавшим таксистом у молодого человека возникла ссора. Он поколотил водителя битой, выкинул таксиста из салона и сел за руль. Избитый водитель отправился в полицию писать заявление об угоне.

В местном полицейском отделе разослали ориентировку на угонщика патрулям, рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД. Однако долго искать хулигана не пришлось. В ГИБДД пришло сообщение о дорожном инциденте: автомобиль съехал с дороги в кювет. Прибывшие на место инспекторы увидели угнанное такси, в салоне находился пьяный угонщик. Позже выяснилось, что злоумышленник уже имел судимость за угон, мошенничество и кражу.

Сейчас угонщик находится под стражей.

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