Жена футболиста Павла Мамаева раскрыла свой секрет экспресс-похудения

Алана Мамаева тщательно следит за фигурой. Фото: официальный аккаунт Аланы Мамаевой в "Инстаграм"

Красавица-брюнетка, очаровательная жена футболиста ФК «Ростов» Павла Мамаева, активно ведет свой блог в «Инстаграме». В нем Алана Мамаева делится подробностями своей жизни и, в том числе, секретами красоты.

Недавно девушка жаловалась на то, что немного поправилась.

А накануне Алана опубликовала пост о том, что знает, как быстро убрать воду из организма. Не секрет, что это уменьшает и объем тела.

- 30 мин в горячей ванне, убирает лишнюю жидкость из организма, - поделилась секретом со своими подписчиками девушка.

Пост вызвал массу комментариев и откликов. Так, одна из подписчиц написала, что принятие горячей ванны может быть опасно для здоровья.

Другая, в свою очередь, отметила, что после такой водной процедуры хорошо делать маски для лица, так как раскрываются поры и хорошо очищаются черные точки.

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АЛЛО!

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