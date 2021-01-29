Минус 90 тысяч: финансовыми потерями обернулся для дончанина разговор по телефону

Подозреваемого в афере ищут полицейские Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ростовской области, в поселке Морозовский, местный житель стал жертвой аферы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, мужчине на мобильный телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником одного из банков.

- А затем сообщил, что по карте владельца проводятся сомнительные операции. Чтобы их остановить, необходимо совершить ряд действий. Идя на поводу у лжесотрудника банка, мужчина продиктовал все свои данные. После этого ему начали приходить уведомления о списании денег с карты – около 90 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили полицейские, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Сейчас подозреваемого ищет полиция. В случае, если злоумышленника найдут, а его вину признают в суде, аферист может получить полтора года тюрьмы.

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