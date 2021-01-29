Быстрая реакция: В Ростове-на-Дону ремонтируют дороги по ночам

Работа по ремонту дорог кипит даже ночью. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице с ямами на дрогах стали бороться в темное время суток. Дело в том, что яма на проезжей части может образоваться за пару часов.

Как правило, сами горожане зачастую тут же выкладывают сообщения с фотографиями покрытия в соцсети. А дорожники, в свою очередь, оперативно реагируют на такую информацию. Учитывая обращения ростовчан, работы по текущему ремонту дорог ведутся в городе ежедневно и по ночам, с 21:00 вечера до 5:00 утра.

Так, накануне ночью специалисты привели в порядок часть проспекта Буденовского, улицы Ларина, Алябьева, Менжинского и другие.

– Дорожными службами ведется круглосуточное дежурство по выявлению дефектов дорожного полотна,- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что зимой ямы появляются на дорогах из-за резкого перепада температур. И это явление неизбежно.

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