«Любовь с первого взгляда»: изящную спину в ярком платье показала «Мисс Россия»

Виктория может гордиться своей фигурой. Фото: официальный источник в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия – 2003», стройная блондинка Виктория Лопырева сейчас находится в Дубае. Об этом можно судить по ее тегам в «Инстагам». 29 января девушка выложила в Инстаграм-блоге свое фото в ярком платье с открытой спиной. Отметим, что лук имеет яркую леопардовую расцветку.

- Всегда очень осторожна с леопардовым принтом. Но это платье – любовь с первого взгляда, - призналась Виктория Лопырева.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что другая модель, Анастасия Костенко, высказала негодование из-за удаления ее поста.

Девушка в сториз захотела провести конкурс. Участникам надо было лишь угадать, что девушка сделала впервые в своей жизни. Но этот контент был заблокирован разработчиками соцсети. Когда Анастасия попыталась выяснить, в чем дело, то ей сообщили, что ее розыгрыш является спамом.

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