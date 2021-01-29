Туман и гололед: в Ростове-на-Дону испортится погода

В Ростове обещают гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице в ближайшие дни синоптики обещают ухудшение погодных условий. Так, ночью 29 января, а также 30 и 31 января в Ростове прогнозируют туман и гололед.

В управлении по делам ГО и ЧС донской столицы настоятельно советуют водителям следить за соблюдением скоростного режима и дистанции.

- Парковать машину необходимо только на парковке, не стоит препятствовать работе общественного транспорта и дорожной техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пешеходам также следует быть аккуратными.

Отметим, что в выходные дни в городе будет ветрено. Порывы - 18 метров в секунду.

А завтра, 30 января, обещают также дождь и мокрый снег. В среднем, скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, ночью и утром может порывы могут усилиться до 15 — 18 метров в секунду. Температура днем составит плюс пять — плюс семь градусов.

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