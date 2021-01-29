К ФК "Ростов" присоединились сразу два молодых игрока

(слева направо) Рукас и Мухин. Фото: ФК "Енисей" и "Локомотив"

Сегодня, 29 января, стало известно о том, что футбольный клуб "Ростов" подписал контракт сразу с двумя перспективными игроками. Об этом сообщили на официальных страницах команды в социальных сетях.

Сначала появилась новость о присоединении к составу опытного 24-летнего игрока Томаса Рукаса, который три года выступал за "Зенит". Он является воспитанником питерского футбола, однако позже перешел в молодежку "Локомотива". В 2015 переехал в Португалию, где играл за команды из группы "Б".

Затем снова вернулся в северную столицу, где стал выходить на поле сначала за основной состав "Зенита", а затем за молодежку. Прошлый год провел в "Енисее" на позиции центрального защитника.

Другой перспективный игрок, который теперь будет защищать цвета ростовчан - 18-летний Александр Мухин. Он является воспитанником футбольной академии "Локомотива". Парень выступал за железнодорожников в молодежном чемпионате. Александр также играл за сборную России среди игроков до 17 лет. После этого принимал участие в матчах элитного раунда Чемпионата Европы в 2019 году.

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