Приятельница обманула ростовчанку на 60 тысяч рублей

Ростовчанка из-за доверчивости лишилась крупной суммы денег
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В донской столице местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись своей знакомой.
Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее приятельница хвасталась тем, что имеет большое количество бонусных баллов в магазине техники и потерпевшая попросила с их помощью купить дорогостоящий планшет. Она перевела злоумышленнице 60 тысяч рублей, а после этого ее приятельница перестала выходить на связь.
Правоохранителям удалось найти и задержать 35-летнюю подозреваемую. Ранее она уже была судима за кражу. Кроме того, уже установлена ее причастность еще к двум подобным эпизодам. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей. Сейчас устанавливается ее причастность к другим похожим преступлениям.
- Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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