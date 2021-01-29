Приятельница обманула ростовчанку на 60 тысяч рублей

Ростовчанка из-за доверчивости лишилась крупной суммы денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись своей знакомой.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее приятельница хвасталась тем, что имеет большое количество бонусных баллов в магазине техники и потерпевшая попросила с их помощью купить дорогостоящий планшет. Она перевела злоумышленнице 60 тысяч рублей, а после этого ее приятельница перестала выходить на связь.

Правоохранителям удалось найти и задержать 35-летнюю подозреваемую. Ранее она уже была судима за кражу. Кроме того, уже установлена ее причастность еще к двум подобным эпизодам. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей. Сейчас устанавливается ее причастность к другим похожим преступлениям.

- Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в Ростове обернулась арестом для трех местных жителей.

Пострадавшего в перестрелке доставили в больницу.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!