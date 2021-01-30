Съела зависть: уборщица ростовчанки выкрала из ее квартиры золотые кольца и браслеты

Злоумышленница сдала все украшения в ломбард. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже ювелирных украшений на сумму в 150 тысяч рублей. Расследование началось после заявления местной жительницы. Она утверждала, что драгоценности пропали из ее квартиры.

В первую очередь правоохранители проверили всех, кто имел свободный доступ в квартиру, так как следов взлома не обнаружили. В конечном итоге подозрения пали на 30-летнюю женщину, которая работала у потерпевшей уборщицей.

Как позже удалось выяснить, она точно знала, где хранятся украшения. Она призналась, что отнесла всю "ювелирку" в ломбард, за что получила наличные деньги. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Кража".

- Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в региональном МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове дорожный конфликт закончился стрельбой

Одного из водителей с ранениями доставили в больницу (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.