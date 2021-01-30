"У них вкус лучше, чем деньги": один из главных футбольных агентов России о "Ростове"

ФК "Ростов" усилился молодыми талантами. Фото: ФК "Ростов"

Знаменитый комментатор футбольных матчей Нобель Арустамян взял большое интервью у одного из главных футбольных агентов России - Тимура Гурцкая. В ходе разговор спортивные эксперты обсудили и трансферную политику ФК "Ростов". По мнению собеседника, клуб ведет правильную линию, грамотно подбирая игроков.

В первую очередь Гурцкая развеял миф о распродаже, которую якобы совершило руководство команды в самом начале первой части чемпионата. Тогда действительно из состава ушли несколько ведущих игроков: Черном, Ионов, Шомуродов. По словам специалиста, это были правильные решения.

- Как можно было не продать Чернова за 3 миллиона евро?А Ионова в 31 год? Единственное, чего не хотел "Ростов" - расставаться с Зайнутдиновым, Просто "ЦСКА" воспользовались опции и выкупили его, - отметил специалист.

Он коснулся темы и вокруг одного из самых талантливых игроков не только донского клуба, но и всего российского чемпионата, - Нормана. По некоторым оценкам, сейчас на трансферном рынке он стоит около 15 миллионов евро. Огромные, по меркам региональных клубов, деньги уже предлагали "Ростову" за 24-летнего игрока.

- Если не продали до сих пор, значит они считают, что смогут сделать это летом. Парень играет в национальной сборной, норвежцы продаются хорошо. Цена сильно не упадет, - сказал Гурцкая.

- У них вкус лучше, чем деньги. "Ростов" не может себе позволить очень дорогих игроков, но очень внимательно следят за рынком.

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