Автомобильную парковку организовали вблизи Малиновского моста в Ростове

Движение по мосту закрыли 4 января. Фото: правительство РО

Сегодня, 30 января, стало известно, что в Ростове-на-Дону вблизи моста на улице Малиновского организовали автомобильную парковку. Места, где можно оставить машины, появились после многочисленных просьб местных жителей. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Более подробно на тему высказался заместитель главы Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

- Парковочные места обеспечат доступность организованной пешеходной дорожки, - отметил Солонский.

Действительно, по мосту ежедневно передвигаются сотни жителей. Стоит отметить, что в первые несколько дней, когда город погрузился в огромные пробки из-за закрытие переправы, многие бросали свои машины перед мостом и шли на другую сторону пешком. В результате на обочинах образовалась стихийная автостоянка, которая мешала работе строителей.

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