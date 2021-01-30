На Дону большинство новых заболевших коронавирусом - люди среднего возраста

Ежедневно коронавирус уносит жизни людей. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 30 января, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Ростовской области. Среди новых заболевших большинство - люди среднего возраста. Данные привели в региональном правительстве.

Так почти 39 процентов от общего числа новых случаев приходится на жителей в возрасте от 46 до 65 лет. Около 25 процентов - молодежь. Пенсионеров чуть больше 21 процента. Меньше всего зараженных среди детей и пожилых людей - по 5 процентов.

Напомним, за последние сутки стало известно о смерти еще 10 человек. Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 2616 жителей. У всех врачи выявили хронические заболевания различных систем, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни.

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