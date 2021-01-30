Вспышку птичьего гриппа обнаружили в Ростовской области

Специалистам придется ввести карантин на площадках по выращиванию птицы. Фото: Мария АНАНОВА

В Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Инфекция распространилась на территории одного из ведущих предприятий области, которое специализируется на выращивании индюшки. Об этом сообщили на сайте Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

О повышенной смертности среди птиц сообщило руководство самой компании. Площадки, где живут и кормятся птицы, располагается в Красносулинском районе области. Работающие на предприятии специалисты взяли пробы и обнаружили в крови погибших индюшек вирус группы "А".

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, пришлось закрыть все пути, ведущие на производственные площадки. Усилен контроль за ввозимым кормом и прочей, необходимой на предприятии, продукцией. Уже в скором времени ветеринары начнут уничтожать зараженных птиц.

Кроме того, по правилам, нужно избавиться от остатков корма, который также может быть переносчиком вируса. На территории предприятия введут карантин.

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